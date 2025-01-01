بدائل - Route

AfterShip
aftership.com
تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.
Shippo
goshippo.com
Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.
LateShipment
lateshipment.com
تطبيق LateShipment.com يساعد الشركات في إدارة عمليات الشحن، تحسين تجربة العملاء، واستعادة المبالغ المستردة، مع تقليل تكاليف الشحن حتى 20%.
OrderProtection
orderprotection.com
تطبيق OrderProtection يساعد العلامات التجارية على معالجة مشكلات الشحن بشكل سريع، مما يوفر حماية للطلبات من السرقة والأضرار مع دعم متاح على مدار الساعة.
Corso
corso.com
تطبيق كورسو يساعد العلامات التجارية على إدارة تجربة ما بعد الشراء بطريقة مستدامة، ويوفر حماية ضد آثار الكربون والسرقة والتلف.
Cabrella
ecabrella.com
تطبيق كابريلا يقدم تأمين الشحن ويوفر أسعار تنافسية. يسهل تقديم المطالبات وتحليل المخاطر ومراقبة المعاملات مع التكامل مع أنظمة الناقلين.
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