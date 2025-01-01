بدائل - Route

AfterShip

AfterShip

aftership.com

تطبيق AfterShip يوفر تتبع الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية، يتيح للمستخدمين مراقبة حالة الشحنات من خلال منصة مركزية مع إشعارات وتحديثات في الوقت الفعلي.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

تطبيق LateShipment.com يساعد الشركات في إدارة عمليات الشحن، تحسين تجربة العملاء، واستعادة المبالغ المستردة، مع تقليل تكاليف الشحن حتى 20%.

OrderProtection

OrderProtection

orderprotection.com

تطبيق OrderProtection يساعد العلامات التجارية على معالجة مشكلات الشحن بشكل سريع، مما يوفر حماية للطلبات من السرقة والأضرار مع دعم متاح على مدار الساعة.

Corso

Corso

corso.com

تطبيق كورسو يساعد العلامات التجارية على إدارة تجربة ما بعد الشراء بطريقة مستدامة، ويوفر حماية ضد آثار الكربون والسرقة والتلف.

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

تطبيق كابريلا يقدم تأمين الشحن ويوفر أسعار تنافسية. يسهل تقديم المطالبات وتحليل المخاطر ومراقبة المعاملات مع التكامل مع أنظمة الناقلين.

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