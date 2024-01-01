Prompt Hunt عبارة عن منصة فنية تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من إنشاء واستكشاف ومشاركة القطع الفنية التي تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي. يتضمن مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Stable Diffusion وDALLE وMidjourney. تستهدف المنصة الفنانين والمبدعين، وتوفر عملية إنشاء فني سريعة ومبسطة. الميزة الرئيسية لـ Prompt Hunt هي Chroma، نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بهم، والذي يُستخدم لإنشاء صور عالية الجودة بسرعة، مع تحكم وتفاصيل مذهلة. يتضمن Prompt Hunt مجموعة من القوالب السريعة للمساعدة في الإنشاء المتسق للأصول. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء هذه القوالب وتعديلها ومشاركتها، مما يعزز الإبداع الفني التعاوني. تم تصميم النظام الأساسي لتوفير الراحة المثلى للمستخدم، ويحتوي على أداة تحديد نمط السحب والإفلات، ويمكّن وضع الخصوصية الخاص به الفنانين من الحفاظ على خصوصية أعمالهم أثناء عملية الإنشاء. تدعم المنصة مجموعة متنوعة من الفئات الفنية بدءًا من الرسومات ثلاثية الأبعاد والشعارات والتصوير الفوتوغرافي وحتى فن البكسل، مما يوفر نطاقًا واسعًا للاستكشاف والإبداع. لتعزيز إمكانية الوصول ومساعدة المبتدئين، تم توفير العديد من البرامج التعليمية على المنصة. على الرغم من بساطته، يوفر Prompt Hunt أيضًا الكفاءة للمستخدمين الأكثر مهارة أو "المهندسين الفوريين"، وبالتالي يستوعب مجموعة واسعة من مهارات المستخدم. وأخيرًا، يمكن للمستخدمين اختيار خطط تسعير مختلفة وفقًا لمتطلباتهم، مما يضمن المرونة من حيث الاستخدام والتكلفة.

الموقع الإلكتروني: prompthunt.com

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