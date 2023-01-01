المواقع الشخصية، إعادة اختراعها. تعد البطاقة البريدية طريقة جديدة لإنشاء موقع ويب شخصي واستضافته. لا توجد حاجة إلى كود أو مهارات التصميم.

الموقع الإلكتروني: postcard.page

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