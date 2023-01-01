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Poki

Poki

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Poki على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتمتع موقع Poki بأفضل مجموعة مختارة من الألعاب المجانية عبر الإنترنت ويقدم تجربة ممتعة للعب بمفردك أو مع الأصدقاء. نحن نوفر إمكانية اللعب الفوري لجميع ألعابنا بدون تنزيلات أو تسجيل دخول أو نوافذ منبثقة أو عوامل تشتيت أخرى. يمكن لعب ألعابنا على سطح المكتب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول حتى تتمكن من الاستمتاع بها في المدرسة أو المنزل أو على الطريق. كل شهر، يلعب أكثر من 30 مليون لاعب من جميع أنحاء العالم ألعابهم المفضلة على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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