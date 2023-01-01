"Podbbang"، المنصة الصوتية الأولى (البودكاست) في كوريا ملفات صوتية من مختلف الأنواع، بما في ذلك الثقافة والترفيه والشؤون الجارية والاقتصاد واللغة والرياضة، كتب صوتية يتم قراءتها مباشرة من قبل مؤلفين وممثلين صوتيين محترفين ومشاهير، بالإضافة إلى محاضرات تغطي موضوعات مختلفة مثل الاقتصاد والتاريخ. تعرف على Podbbang، منصة الصوت التي لا مثيل لها، الآن!

الموقع الإلكتروني: podbbang.com

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