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팟빵

팟빵

podbbang.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 팟빵 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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"Podbbang"، المنصة الصوتية الأولى (البودكاست) في كوريا ملفات صوتية من مختلف الأنواع، بما في ذلك الثقافة والترفيه والشؤون الجارية والاقتصاد واللغة والرياضة، كتب صوتية يتم قراءتها مباشرة من قبل مؤلفين وممثلين صوتيين محترفين ومشاهير، بالإضافة إلى محاضرات تغطي موضوعات مختلفة مثل الاقتصاد والتاريخ. تعرف على Podbbang، منصة الصوت التي لا مثيل لها، الآن!

الموقع الإلكتروني: podbbang.com

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