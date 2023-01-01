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Plivo

Plivo

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الموقع الإلكتروني: plivo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plivo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل واجهة برمجة التطبيقات SMS API ومنصة Voice API من Plivo على تمكين الشركات من التواصل مع عملائها على نطاق عالمي. اشترك مجانا الآن.

الموقع الإلكتروني: plivo.com

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