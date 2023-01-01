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Platzi

Platzi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: platzi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Platzi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعلم من الصفر لإنشاء شبكة الويب المستقبلية من خلال دوراتنا التدريبية الاحترافية في مجال التكنولوجيا عبر الإنترنت. 🚀دورات التطوير والتصميم والتسويق والأعمال! Platzi هي منصة تعليمية كولومبية.

الموقع الإلكتروني: platzi.com

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