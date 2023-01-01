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PitchBook

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر PitchBook أفضل بيانات السوق الخاصة من خلال منصة PitchBook، وهي مجموعة من التطبيقات البرمجية الحائزة على جوائز. تعلم المزيد الآن!

الموقع الإلكتروني: pitchbook.com

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