يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PitchBook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

توفر PitchBook أفضل بيانات السوق الخاصة من خلال منصة PitchBook، وهي مجموعة من التطبيقات البرمجية الحائزة على جوائز. تعلم المزيد الآن!

الموقع الإلكتروني: pitchbook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PitchBook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.