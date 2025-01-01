بدائل - Pearson Online Classroom

PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool هو تطبيق لإدارة معلومات الطلاب، يتضمن تتبع الحضور والدرجات والتواصل مع أولياء الأمور، ويساعد في تنظيم بيانات المدارس وتحسين الأداء.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo هو تطبيق لتنظيم الفصول الدراسية، يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عبر نظام نقاط لمتابعة السلوكيات والتحديثات.
Remind
remind.com
ريمايند هو منصة تواصل تدعم الطلاب والعائلات، توفر خدمات التعليم والتوجيه عبر الإنترنت، وتسمح بالتواصل بين المدرسة والأسرة.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Toddle
toddleapp.com
تطبيق تودل هو شريك تعليمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين في تقديم تعليم متطور ومناسب للمستقبل.
Showbie
showbie.com
Showbie هو تطبيق يساعد المعلمين في إدارة الفصول الدراسية وتوزيع المهام، وتقديم الملاحظات، وتعزيز التعاون بين الطلاب.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft هو تطبيق تعليمي يساعد في تحسين سلوك الطلاب، والمشاركة الأكاديمية، والحضور، من خلال التحفيز الذاتي وأدوات إدارة الفصول.
Socrative Student
socrative.com
تطبيق طالب سقراط يسمح للطلاب بالرد على أسئلة تقييمية متنوعة ويساعدهم على قياس فهمهم خلال الفصل.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum هي منصة تعليمية تدعم تخصيص التعلم للطلاب من خلال أدوات تفاعلية وموارد مخصصة، مع تحليل بيانات لتعزيز أداء المعلمين والطلاب.
Classroomscreen
classroomscreen.com
تطبيق ClassroomScreen هو أداة تعليمية تساعد المعلمين على إدارة الفصول الدراسية والتفاعل مع الطلاب من خلال ميزات مثل أجهزة ضبط الوقت واختيارات الأسماء.
Socrative Teacher
socrative.com
تطبيق Socrative Teacher يساعد المعلمين في تقييم الطلاب من خلال اختبارات واستطلاعات، ويوفر تحليلات لتخصيص استراتيجيات التعليم.
SmartPass
smartpass.app
تطبيق SmartPass هو نظام رقمي لإصدار تصاريح الخروج للطلاب، يساعد في إدارة الوقت داخل الفصول الدراسية وتحسين الثقافة المدرسية والسلامة.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia هو تطبيق لإدارة المدارس والتواصل، يساعد على تبسيط العمليات الإدارية والتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
Sentral
sentral.com.au
تطبيق Sentral هو نظام إدارة المدارس الأسترالي، مصمم من قبل المعلمين لتقديم حلول تعليمية شاملة للمدارس.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo هو تطبيق يوفر أدوات لإنشاء الفيديوهات التعليمية، مما يساعد المعلمين على إعداد المشاريع، تتبع تقدم الطلاب، وتقديم التعليقات.
iClicker
iclicker.com
iClicker هو نظام يتيح للمدربين والطلاب المشاركة والتفاعل في الفصول الدراسية، مما يسهل تتبع الحضور والإجابة على الأسئلة.
Securly
securly.com
تطبيق Securly هو أداة تصفية ومراقبة ويب لحماية الطلاب من المحتوى غير المناسب وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.
WeSchool
edu.weschool.com
تطبيق WeSchool هو منصة تعليمية تسهل إنشاء الدورات التعليمية وإدارتها، وتعزز من تفاعل المتعلمين من خلال ميزات تعليمية وتحليلية متقدمة.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl هو تطبيق يتيح للمعلمين تخطيط الدروس وإدارة المهام والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور لتعزيز التعلم والتعاون.
Acadly
acadly.com
Acadly هو أداة تفاعلية في الفصول الدراسية تدعم الاستجابة المباشرة للطلاب وإدارة الصفوف، يمكن استخدامها داخل وخارج الصف.
Codio
codio.com
تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.
Qustodio
qustodio.com
تطبيق Qustodio يتيح للآباء مراقبة أنشطة الأطفال عبر الإنترنت، من خلال تصفية المواقع والتطبيقات وتقديم تقارير مفصلة عن سلوكهم الرقمي.
LanSchool
lanschool.com
تطبيق Lanschool يوفر أدوات لإدارة الفصول الدراسية ومراقبة الطلاب، مما يعزز تجربة التعلم ويعزز تفاعلهم مع المعلمين.
Dyknow
dyknow.com
Dyknow هو تطبيق لمراقبة إدارة الفصول الدراسية، يساعد المعلمين على مراقبة أجهزة الطلاب ومنع المشتتات أثناء الدروس.
Minga
minga.io
Minga هو منصة إدارة مدرسية للمؤسسات المتوسطة والثانوية، تهدف لتعزيز سلامة الطلاب وتواصلهم وسلوكهم من خلال أدوات مثل التصاريح الرقمية والمكافآت.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.
Hāpara
hapara.com
Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.
Echo360
echo360.com
ECHO360 هو تطبيق تعليمي يتيح إنشاء وإدارة وتوزيع المواد التعليمية عبر الفيديو، مع دعم التفاعل والبث المباشر لتحقيق تجارب تعليمية محسنة.
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