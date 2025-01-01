بدائل - PayrollPanda

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts هي منصة لإدارة فرق المطاعم تساعد في جدولة الموظفين وتحسين كفاءة العمليات والتواصل وتقليل تكاليف العمالة.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

greytHR

greytHR

greythr.com

تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.

Zoho Payroll

Zoho Payroll

zoho.com

يقدم تطبيق Zoho Payroll إدارة آلية لكشوف المرتبات، حساب الرواتب والضرائب، وتوزيع قسائم الدفع مع الامتثال للقوانين في الهند والإمارات والولايات المتحدة.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Warp

Warp

joinwarp.com

وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.

Workstream

Workstream

workstream.us

ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.

Fourth

Fourth

fourth.com

تساعد هذه التطبيق في إدارة الرواتب والموارد البشرية، مما يمكّن الشركات من التركيز على خدمة العملاء وتقليل المخاطر المتعلقة بالعمالة.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Horilla

Horilla

horilla.com

تطبيق Horilla هو برنامج إدارة الموارد البشرية مفتوح المصدر يوفر حلولاً مرنة وقابلة للتخصيص تشمل التوظيف وإدارة الرواتب والمتابعة اليومية.

Wrapbook

Wrapbook

wrapbook.com

Wrapbook هو تطبيق لإدارة المحاسبة وكشوف المرتبات في صناعة الترفيه، يوفر أدوات لتسهيل العمليات المالية وتتبع التكاليف.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

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