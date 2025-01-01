بدائل - PayrollPanda

greytHR

greythr.com

تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.