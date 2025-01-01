بدائل - PayrollPanda

Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
7shifts
7shifts.com
7shifts هي منصة لإدارة فرق المطاعم تساعد في جدولة الموظفين وتحسين كفاءة العمليات والتواصل وتقليل تكاليف العمالة.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
greytHR
greythr.com
تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.
Zoho Payroll
zoho.com
يقدم تطبيق Zoho Payroll إدارة آلية لكشوف المرتبات، حساب الرواتب والضرائب، وتوزيع قسائم الدفع مع الامتثال للقوانين في الهند والإمارات والولايات المتحدة.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
PayFit
payfit.com
PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.
OnPay
onpay.com
OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
Fourth
fourth.com
تساعد هذه التطبيق في إدارة الرواتب والموارد البشرية، مما يمكّن الشركات من التركيز على خدمة العملاء وتقليل المخاطر المتعلقة بالعمالة.
factoHR
factohr.com
factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Horilla
horilla.com
تطبيق Horilla هو برنامج إدارة الموارد البشرية مفتوح المصدر يوفر حلولاً مرنة وقابلة للتخصيص تشمل التوظيف وإدارة الرواتب والمتابعة اليومية.
Wrapbook
wrapbook.com
Wrapbook هو تطبيق لإدارة المحاسبة وكشوف المرتبات في صناعة الترفيه، يوفر أدوات لتسهيل العمليات المالية وتتبع التكاليف.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
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