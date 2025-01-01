بدائل - One.com

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.

10Web

10Web

10web.io

10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.

Domain.com

Domain.com

domain.com

تطبيق Domain.com يساعد في تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وإعداد المواقع الإلكترونية، ويوفر أدوات تسويق عبر الإنترنت للمستخدمين.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

يوفر تطبيق Bluehost وسيلة شاملة لإدارة استضافة الويب، مع إمكانية التحكم في مواقع الويب وحسابات البريد الإلكتروني وأمان البيانات.

Gandi

Gandi

gandi.net

تطبيق Gandi يمكن المستخدمين من إدارة أسماء النطاقات، وتسجيلها، والبريد الإلكتروني، واستضافة المواقع بشكل سهل وفعال.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

تطبيق GreenGeeks يوفر خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، مع ميزات أمان ودعم مستمر للمستخدمين.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways هي منصة استضافة سحابية مُدارة تسهل إطلاق وإدارة المواقع والتطبيقات مع دعم على مدار الساعة وأداء موثوق.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

تقدم Crazy Domains أسماء النطاقات، استضافة الويب، والتسويق عبر الإنترنت، مع دعم شامل وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.

Name.com

Name.com

name.com

تطبيق Name.com يسمح بإدارة أسماء النطاق، استضافة الويب، وتسجيل النطاقات، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.

101domain

101domain

101domain.com

تساعد 101domain الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة وجودهم عبر الإنترنت من خلال تسجيل النطاقات، وخدمات استضافة الويب، وحماية العلامات التجارية.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

تطبيق Pair Networks يقدم خدمات استضافة مواقع موثوقة مع دعم فني متوفر على مدار الساعة وأمان قوي للبنية التحتية.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.

xCloud

xCloud

xcloud.host

xCloud هو لوحة تحكم سحابية لإدارة مواقع ووردبريس، تسهل إعداد واستضافة المواقع على خوادم سحابية، مع أوتوماتيكية للمهام وخيارات مرنة.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات متنوعة مثل استضافة المواقع وخوادم VPS، مع دعم فني 24/7 وضمان توافر عالي.

EuroDNS

EuroDNS

eurodns.com

يقدم تطبيق EuroDNS حلول استضافة مواقع مع تسجيل أسماء النطاقات وإدارة DNS، ويشمل دعم WordPress وميزات أمان تلقائية.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.

Amimoto

Amimoto

amimoto-ami.com

يمكنك إطلاق موقع ووردبريس الخاص بك مع Amimoto على منصة سحابية رائدة، تقدم حلول استضافة مُدارة أو ذاتية لاستضافة ووردبريس بشكل موثوق.

20i

20i

20i.com

يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.

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