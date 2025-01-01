بدائل - One.com

Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
SiteGround
siteground.com
موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.
Domain.com
domain.com
تطبيق Domain.com يساعد في تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وإعداد المواقع الإلكترونية، ويوفر أدوات تسويق عبر الإنترنت للمستخدمين.
Bluehost
bluehost.com
يوفر تطبيق Bluehost وسيلة شاملة لإدارة استضافة الويب، مع إمكانية التحكم في مواقع الويب وحسابات البريد الإلكتروني وأمان البيانات.
Gandi
gandi.net
تطبيق Gandi يمكن المستخدمين من إدارة أسماء النطاقات، وتسجيلها، والبريد الإلكتروني، واستضافة المواقع بشكل سهل وفعال.
DreamHost
dreamhost.com
تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.
HostGator
hostgator.com
HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.
GreenGeeks
greengeeks.com
تطبيق GreenGeeks يوفر خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، مع ميزات أمان ودعم مستمر للمستخدمين.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways هي منصة استضافة سحابية مُدارة تسهل إطلاق وإدارة المواقع والتطبيقات مع دعم على مدار الساعة وأداء موثوق.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.
Crazy Domains
crazydomains.com
تقدم Crazy Domains أسماء النطاقات، استضافة الويب، والتسويق عبر الإنترنت، مع دعم شامل وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.
Name.com
name.com
تطبيق Name.com يسمح بإدارة أسماء النطاق، استضافة الويب، وتسجيل النطاقات، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.
101domain
101domain.com
تساعد 101domain الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة وجودهم عبر الإنترنت من خلال تسجيل النطاقات، وخدمات استضافة الويب، وحماية العلامات التجارية.
Pantheon
pantheon.io
بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.
Pair Networks
pair.com
تطبيق Pair Networks يقدم خدمات استضافة مواقع موثوقة مع دعم فني متوفر على مدار الساعة وأمان قوي للبنية التحتية.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.
xCloud
xcloud.host
xCloud هو لوحة تحكم سحابية لإدارة مواقع ووردبريس، تسهل إعداد واستضافة المواقع على خوادم سحابية، مع أوتوماتيكية للمهام وخيارات مرنة.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات متنوعة مثل استضافة المواقع وخوادم VPS، مع دعم فني 24/7 وضمان توافر عالي.
EuroDNS
eurodns.com
يقدم تطبيق EuroDNS حلول استضافة مواقع مع تسجيل أسماء النطاقات وإدارة DNS، ويشمل دعم WordPress وميزات أمان تلقائية.
NameHero
namehero.com
NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.
Amimoto
amimoto-ami.com
يمكنك إطلاق موقع ووردبريس الخاص بك مع Amimoto على منصة سحابية رائدة، تقدم حلول استضافة مُدارة أو ذاتية لاستضافة ووردبريس بشكل موثوق.
20i
20i.com
يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.
HostPapa
hostpapa.com
تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.
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