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Nuvi Local

Nuvi Local

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nuvi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nuvi Local على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمنح Nuvi Local الشركات القدرة على التقاط المحتوى العضوي والحصول على الموافقة لاستخدام المحتوى، كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: nuvi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nuvi Local. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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