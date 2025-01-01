بدائل - Moka

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Bayt

Bayt

bayt.com

بايت هو تطبيق يتيح الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات للسير الذاتية في الشرق الأوسط، مع أدوات للفرز وإدارة عمليات التوظيف.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn هي منصة سحابية تدير عمليات التوظيف لوكالات التوظيف، تجمع بين تتبع المتقدمين وأدوات إدارة علاقات العملاء وتحسن الكفاءة.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM هو نظام تتبع للمتقدمين يساعد الوكالات والشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee هو نظام تتبع للمتقدمين يسهل عملية التوظيف عبر أتمتة المهام، إدارة الطلبات، والتواصل مع المرشحين.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR هو برنامج توظيف يهدف إلى تبسيط عملية التوظيف للشركات من خلال أدوات لتحسين مصادر المرشحين والتعاون وتتبع الطلبات.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

Vincere

Vincere

vincere.io

Vincere هو نظام تشغيل للتوظيف يدمج إدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين لدعم وكالات التوظيف في عملياتها اليومية.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

كوتشورت هو منصة نمو مهني تربط بين أكثر من 3 مليون محترف لمساعدة 20 ألف مجند في توظيف الكفاءات وتبادل الفرص والتعلم.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Candydate

Candydate

candydate.app

تطبيق Candydate هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الصناعي، تسهل عملية التوظيف للشركات الصغيرة.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet هو نظام تتبع الطلبات ومنصة توظيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف والتنسيق والمشاركة والتقييم.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.