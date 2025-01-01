بدائل - Middleware

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice هو حل لإدارة الخدمات السحابية بذكاء، يساعد المؤسسات في تحسين كفاءة العمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات بأسلوب مرن وسهل الاستخدام.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana هي أداة مفتوحة المصدر لتصور البيانات والمراقبة، تتيح إنشاء لوحات معلومات باستخدام بيانات من مصادر متعددة وتحليلها.

New Relic

New Relic

newrelic.com

نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic هو تطبيق لمراقبة توافر المواقع يساعد الشركات في تتبع أداء مواقعها وإخطارها عن أي توقف عبر عدة وسائل.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie هو تطبيق لإدارة الحوادث والتنبيهات يساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بفعالية للمشكلات.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty هي منصة لإدارة الحوادث تساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة للقضايا بشكل فعال وتقديم تنبيهات في الوقت الحقيقي.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

يقدم تطبيق Site24x7 خدمات مراقبة المواقع الإلكترونية المجانية والمدفوعة، بما في ذلك تنبيهات فورية عند عدم توفر الموقع.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

تطبيق NetData يراقب الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي، يجمع مقاييس تفصيلية ويقدم تنبيهات صحية دون إعداد مسبق.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal هو أداة لمراقبة أداء التطبيقات وتحليلها، تساعد المطورين على تحسين الأداء واكتشاف المشكلات في الوقت الحقيقي.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.

Netumo

Netumo

netumo.com

نتومو هو تطبيق لمراقبة وقت تشغيل الإنترنت ونطاقات المواقع، حيث يمكنك تتبع جميع نطاقاتك ومواقعك من مكان واحد على مدار الساعة.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.

Uptime

Uptime

uptime.com

تطبيق Uptime يوفر مراقبة لمواقع الويب وأداء الخوادم، مما يساعد الشركات على تحسين موثوقية وسرعة الخدمات من خلال أدوات تحليل وتفاعل المستخدم.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun تطبيق لمراقبة أداء التطبيقات، يوفر رؤى حول أداء المستخدمين والمشكلات الفنية، ويساعد المطورين في تحسين جودة البرمجيات وتجربة المستخدم.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.

Validato

Validato

validato.io

Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe هو تطبيق لمراقبة وتحليل جودة تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية مثل الاتصالات والتلفزيون عبر أجهزة مختلفة وشبكات متعددة.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor هو تطبيق لمراقبة المهام والتطبيقات المجدولة، يوفر تتبع دقيق وتنبيهات للمشاكل، مع دعم للتكاملات وواجهة API مرنة.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.

Blumira

Blumira

blumira.com

بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.

xMatters

xMatters

xmatters.com

تطبيق xMatters يعمل على أتمتة سير العمل في إدارة الحوادث، مما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تحسين الاستجابة وتقليل أوقات التوقف.

Squadcast

Squadcast

squadcast.com

سكوادكاست هو منصة متكاملة لإدارة الحوادث، تساعد الشركات على أتمتة استجابة الحوادث وتحسين كفاءة الفرق التقنية وتقليل وقت التوقف.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.