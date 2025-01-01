بدائل - Middleware

Sentry
sentry.io
Sentry هو تطبيق لمراقبة الأخطاء والأداء في البرمجيات، يساعد المطورين على تحديد وإدارة المشاكل في التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice هو حل لإدارة الخدمات السحابية بذكاء، يساعد المؤسسات في تحسين كفاءة العمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات بأسلوب مرن وسهل الاستخدام.
Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Grafana
grafana.com
Grafana هي أداة مفتوحة المصدر لتصور البيانات والمراقبة، تتيح إنشاء لوحات معلومات باستخدام بيانات من مصادر متعددة وتحليلها.
New Relic
newrelic.com
نيو ريلك هو تطبيق يتيح مراقبة وتصحيح وتحسين أداء التطبيقات والبنية التحتية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic هو تطبيق لمراقبة توافر المواقع يساعد الشركات في تتبع أداء مواقعها وإخطارها عن أي توقف عبر عدة وسائل.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie هو تطبيق لإدارة الحوادث والتنبيهات يساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بفعالية للمشكلات.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty هي منصة لإدارة الحوادث تساعد الفرق في تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة للقضايا بشكل فعال وتقديم تنبيهات في الوقت الحقيقي.
Site24x7
site24x7.com
يقدم تطبيق Site24x7 خدمات مراقبة المواقع الإلكترونية المجانية والمدفوعة، بما في ذلك تنبيهات فورية عند عدم توفر الموقع.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Netdata
netdata.cloud
تطبيق NetData يراقب الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي، يجمع مقاييس تفصيلية ويقدم تنبيهات صحية دون إعداد مسبق.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal هو أداة لمراقبة أداء التطبيقات وتحليلها، تساعد المطورين على تحسين الأداء واكتشاف المشكلات في الوقت الحقيقي.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack تطبيق لمراقبة وإدارة الأنظمة، يساعد في استكشاف الأخطاء وتحليل السجلات ويدير الحوادث بفعالية.
Netumo
netumo.com
نتومو هو تطبيق لمراقبة وقت تشغيل الإنترنت ونطاقات المواقع، حيث يمكنك تتبع جميع نطاقاتك ومواقعك من مكان واحد على مدار الساعة.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket هو تطبيق لرصد الأداء وتحليل سلوك المستخدم، يتيح تتبع الأخطاء وإعادة تشغيل جلسات المستخدم لتحسين تجربة التطبيقات.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar أداة لتتبع وتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي لمساعدة المطورين على إدارة الأخطاء بكفاءة عبر منصات متعددة.
Uptime
uptime.com
تطبيق Uptime يوفر مراقبة لمواقع الويب وأداء الخوادم، مما يساعد الشركات على تحسين موثوقية وسرعة الخدمات من خلال أدوات تحليل وتفاعل المستخدم.
SolarWinds
solarwinds.com
حزمة أدوات دعم المساعدة تجمع بين Solarwinds® Web Help Desk و Dameware Remote Support لتبسيط وإدارة مهام الدعم الفني وإدارة التذاكر.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb هو منصة لمراقبة وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطبيقات السحابة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات وتحليل الأداء بفعالية.
Raygun
raygun.com
Raygun تطبيق لمراقبة أداء التطبيقات، يوفر رؤى حول أداء المستخدمين والمشكلات الفنية، ويساعد المطورين في تحسين جودة البرمجيات وتجربة المستخدم.
logit.io
logit.io
Logit.io هي منصة لإدارة السجل تساعد المؤسسات على جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة لمراقبة الأداء وتعزيز الأمان.
Validato
validato.io
Validato هو منصة للتحقق من الأمان باستمرار، تستخدم محاكاة هجمات سيبرانية لاختبار والتحقق من إعدادات وسائل الأمان.
Witbe
witbe.net
Witbe هو تطبيق لمراقبة وتحليل جودة تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية مثل الاتصالات والتلفزيون عبر أجهزة مختلفة وشبكات متعددة.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor هو تطبيق لمراقبة المهام والتطبيقات المجدولة، يوفر تتبع دقيق وتنبيهات للمشاكل، مع دعم للتكاملات وواجهة API مرنة.
Checkly
checklyhq.com
Checkly هي أداة مراقبة التطبيقات تتيح للمستخدمين كتابة اختبارات E2E ومراقبة API كرمز، مما يعزز موثوقية الأداء وكفاءة تطوير التطبيقات.
Blumira
blumira.com
بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.
xMatters
xmatters.com
تطبيق xMatters يعمل على أتمتة سير العمل في إدارة الحوادث، مما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تحسين الاستجابة وتقليل أوقات التوقف.
Squadcast
squadcast.com
سكوادكاست هو منصة متكاملة لإدارة الحوادث، تساعد الشركات على أتمتة استجابة الحوادث وتحسين كفاءة الفرق التقنية وتقليل وقت التوقف.
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