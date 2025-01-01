替代项 - Middleware

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice是一款云原生的IT服务管理解决方案，通过AI和自动化提升企业IT运营效率和员工满意度。

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana是一款开源工具，旨在帮助用户可视化和分析来自多个数据源的数据，适用于监控和数据仪表板创建。

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic是一款网站可用性监控工具，提供实时监测和多渠道通知，帮助用户快速识别和解决网站停机问题。

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie 是一种现代事件管理解决方案，帮助IT团队管理警报和通话时间，增强响应效率和协作。

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty是一个事件管理平台，帮助IT团队有效应对系统中断和故障，提供实时警报和团队协作工具。

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7提供免费的和付费的网站监控服务。可以远程监控网站并在网站不可用时收到即时的邮件/短信通知。查看网站的正常运行时间和性能图表。

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。

Netdata

Netdata

netdata.cloud

Netdata是一款实时监控和性能可视化工具，能收集数千个指标，适用于系统和应用程序监控，零配置，支持多种平台。

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal是一款应用性能监控工具，帮助开发人员监测错误、优化性能并提供实时洞察，支持多种开发框架。

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo是一款域名跟踪和网站在线状态监控应用，能够集中监控所有域名和网站，提供24小时服务。

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar是一个错误跟踪和调试工具，帮助开发人员实时监控和解决多种平台的错误，简化调试过程并增强协作。

Uptime

Uptime

uptime.com

正常运行时间是一个网站监视平台，提供实时性能监测和分析工具，帮助企业提高网站可靠性和用户体验。

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun是综合监控工具，提供实时用户监测、崩溃报告和应用性能监测，帮助开发人员优化软件性能和用户体验。

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io是一个日志管理平台，帮助组织集中收集、处理和分析日志数据，以提高系统的可见性和运营效率。

Validato

Validato

validato.io

Validato是一个持续安全验证平台，通过安全的攻击模拟测试和验证安全控制配置。

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe是一款监测和分析用户体验质量的工具，使用机器人模拟用户行为，支持各种数字服务的测试和问题解决。

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor是一款用于监控计划任务、应用程序、网站和API的工具，提供实时状态更新和性能分析。

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。

xMatters

xMatters

xmatters.com

xMatters是一款事件管理工具，自动化工作流程，优化DevOps和IT团队的沟通，提高事件响应效率，减少停机时间。

Squadcast

Squadcast

squadcast.com

Squadcast是一款统一的事件管理平台，帮助企业自动化事件响应，减少停机时间，提高技术团队效率。

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