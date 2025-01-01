替代项 - Middleware

Sentry
sentry.io
Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。
Freshservice
freshservice.com
Freshservice是一款云原生的IT服务管理解决方案，通过AI和自动化提升企业IT运营效率和员工满意度。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Grafana
grafana.com
Grafana是一款开源工具，旨在帮助用户可视化和分析来自多个数据源的数据，适用于监控和数据仪表板创建。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic是一款网站可用性监控工具，提供实时监测和多渠道通知，帮助用户快速识别和解决网站停机问题。
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie 是一种现代事件管理解决方案，帮助IT团队管理警报和通话时间，增强响应效率和协作。
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty是一个事件管理平台，帮助IT团队有效应对系统中断和故障，提供实时警报和团队协作工具。
Site24x7
site24x7.com
Site24x7提供免费的和付费的网站监控服务。可以远程监控网站并在网站不可用时收到即时的邮件/短信通知。查看网站的正常运行时间和性能图表。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Netdata
netdata.cloud
Netdata是一款实时监控和性能可视化工具，能收集数千个指标，适用于系统和应用程序监控，零配置，支持多种平台。
AppSignal
appsignal.com
AppSignal是一款应用性能监控工具，帮助开发人员监测错误、优化性能并提供实时洞察，支持多种开发框架。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
Netumo
netumo.com
Netumo是一款域名跟踪和网站在线状态监控应用，能够集中监控所有域名和网站，提供24小时服务。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一个错误跟踪和调试工具，帮助开发人员实时监控和解决多种平台的错误，简化调试过程并增强协作。
Uptime
uptime.com
正常运行时间是一个网站监视平台，提供实时性能监测和分析工具，帮助企业提高网站可靠性和用户体验。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。
Raygun
raygun.com
Raygun是综合监控工具，提供实时用户监测、崩溃报告和应用性能监测，帮助开发人员优化软件性能和用户体验。
logit.io
logit.io
Logit.io是一个日志管理平台，帮助组织集中收集、处理和分析日志数据，以提高系统的可见性和运营效率。
Validato
validato.io
Validato是一个持续安全验证平台，通过安全的攻击模拟测试和验证安全控制配置。
Witbe
witbe.net
Witbe是一款监测和分析用户体验质量的工具，使用机器人模拟用户行为，支持各种数字服务的测试和问题解决。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
Cronitor
cronitor.io
Cronitor是一款用于监控计划任务、应用程序、网站和API的工具，提供实时状态更新和性能分析。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款监控工具，允许用户以代码形式管理API和应用监测，提供性能分析和故障报警，支持CI/CD集成。
Blumira
blumira.com
Blumira是一个云基础的SIEM平台，提供自动化威胁检测和响应，帮助中小企业提高网络安全，防止网络攻击。
xMatters
xmatters.com
xMatters是一款事件管理工具，自动化工作流程，优化DevOps和IT团队的沟通，提高事件响应效率，减少停机时间。
Squadcast
squadcast.com
Squadcast是一款统一的事件管理平台，帮助企业自动化事件响应，减少停机时间，提高技术团队效率。