بدائل - MarbleFlows

Udemy
udemy.com
Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.
Great Learning
mygreatlearning.com
تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.
Teachable
teachable.com
Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.
Stepik
stepik.org
Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.
Cengage
cengage.com
يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific منصة لإنشاء وإدارة الدورات والمجتمعات عبر الإنترنت، توفر أدوات سهلة لإنشاء المحتوى والتفاعل مع المتعلمين.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.
Nas.io
nas.io
تطبيق Nas.io يتيح إنشاء عضويات، منتجات رقمية، فعاليات مدفوعة، والمزيد، مصمم لدعم الأعمال التي تقودها المجتمعات.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral هو تطبيق آمن لتدريب المدربين، يساعد في إدارة العملاء وبرامج التدريب بكفاءة مع أدوات للتعاون وتتبع التقدم.
Education Perfect
educationperfect.com
التعليم المثالي هو منصة تعليمية تقدم موارد عبر الإنترنت تدعم المعلمين والطلاب من خلال أدوات تقييم وتقارير متقدمة لتحسين التعلم.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
LearnDash
learndash.com
LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.
360Learning
360learning.com
360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.
zyBooks
zybooks.com
ZyBooks هي منصة تعليمية تفاعلية تقدم محتوى STEM يساعد الطلاب على فهم المفاهيم بفعالية من خلال التعلم النشط والتقييم الفوري.
WileyPLUS
wiley.com
WileyPLUS هو تطبيق تعليمي يوفر أدوات وموارد لدعم التعلم والتدريس، مثل الكتب الإلكترونية والمحتوى التفاعلي، لتحسين تجربة الطلاب والمدربين.
Traverse.link
traverse.link
تطبيق ترابفِرس يساعدك على تحسين الذاكرة بنسبة 290% بأسلوب مدعوم علمياً، مما يسهل عليك استرجاع المعلومات خلال الامتحانات.
edumerge
edumerge.com
تطبيق إيديوميرج يوفر حلاً موحدًا للمؤسسات التعليمية للتواصل الفوري وإدارة الفصول الدراسية وعمليات الإدارة.
Emeritus
emeritus.org
تطبيق إيميريتوس يتيح الوصول إلى دورات تعليمية عالية الجودة من جامعات مرموقة، مع التركيز على المهارات المهنية والتطوير التنفيذي.
Uteach
uteach.io
يوتيتش هو منصة تعليمية لإنشاء مواقع تدريس مخصصة وإدارة المحتوى التعليمي، مع أدوات لتحسين تجربة التعلم ومراقبة تقدم الطلاب.
Wooflash
wooflash.com
تطبيق Wooflash يتيح إنشاء دورات تعليمية تفاعلية مخصصة، مع إمكانية استخدام أساليب متعددة للتقييم وتحليل نتائج الطلاب.
WISE
wise.live
تطبيق وايز منصة لتعليم وتدريب عبر الإنترنت، يساعد في جدولة الدروس، توجيه التذكيرات وإصدار الفواتير، مع ميزات لإدارة المعلمين والتقارير.
Pathwright
pathwright.com
Pathwright منصة لتصميم وإدارة الدورات التعليمية، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى تعليمي وتنظيم التجارب التعليمية بشكل فعال.
Zenler
newzenler.com
Zenler هي منصة شاملة لإنشاء وإدارة وتسويق الدورات الإلكترونية، تقدم أدوات لتخصيص المحتوى وتحليل الأداء بدون الحاجة لمطورين أو مصممين.
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