بدائل - MarbleFlows

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy هو تطبيق تعليمي يتيح للطلاب الوصول إلى دورات متنوعة عبر الإنترنت لتعزيز المهارات وتعلم موضوعات جديدة.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi هي منصة شاملة تساعد المبدعين ورواد الأعمال في بناء وإدارة الأعمال الرقمية، بما في ذلك الدورات التعليمية والمجتمعات والأحداث الحية.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

تطبيق التعلم العظيم يوفر محتوى تعليمي مجاني عبر الإنترنت يساعد الأفراد على تطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks هي منصة لبناء وإدارة المجتمعات عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى ودورات وبيع منتجات دون رسوم معاملات.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable هي منصة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت، تمكّن المعلمين من بناء وإدارة وبيع محتواهم التعليمي بسهولة.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم دورات تفاعلية في مجالات متعددة، بما في ذلك البرمجة، وتسمح بالتعلم الذاتي والتقدم بمعدل الشخص.

Cengage

Cengage

cengage.com

يقدم تطبيق Cengage موارد تعليمية وأدوات للدراسة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وإدارة مهامهم الدراسية بسهولة.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific منصة لإنشاء وإدارة الدورات والمجتمعات عبر الإنترنت، توفر أدوات سهلة لإنشاء المحتوى والتفاعل مع المتعلمين.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS هو نظام إدارة تعلم سحابي يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة برامج التدريب عبر الإنترنت بواجهة سهلة الاستخدام وخصائص قابلة للتخصيص.

Nas.io

Nas.io

nas.io

تطبيق Nas.io يتيح إنشاء عضويات، منتجات رقمية، فعاليات مدفوعة، والمزيد، مصمم لدعم الأعمال التي تقودها المجتمعات.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral هو تطبيق آمن لتدريب المدربين، يساعد في إدارة العملاء وبرامج التدريب بكفاءة مع أدوات للتعاون وتتبع التقدم.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

التعليم المثالي هو منصة تعليمية تقدم موارد عبر الإنترنت تدعم المعلمين والطلاب من خلال أدوات تقييم وتقارير متقدمة لتحسين التعلم.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash هو نظام لإدارة التعلم يمكّن المستخدمين من إنشاء دورات عبر الإنترنت بسهولة ضمن مواقع WordPress.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning هو نظام إدارة تعليمي تعاوني يمكّن الشركات من تحسين مهارات الموظفين عبر إنشاء محتوى تعليمي وتبادل المعرفة.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds هو نظام إدارة تعلم (LMS) يساعد الشركات في إنشاء وإدارة وبيع الدورات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام أدوات موثوقة وواجهة مستخدم مرنة.

zyBooks

zyBooks

zybooks.com

ZyBooks هي منصة تعليمية تفاعلية تقدم محتوى STEM يساعد الطلاب على فهم المفاهيم بفعالية من خلال التعلم النشط والتقييم الفوري.

WileyPLUS

WileyPLUS

wiley.com

WileyPLUS هو تطبيق تعليمي يوفر أدوات وموارد لدعم التعلم والتدريس، مثل الكتب الإلكترونية والمحتوى التفاعلي، لتحسين تجربة الطلاب والمدربين.

Traverse.link

Traverse.link

traverse.link

تطبيق ترابفِرس يساعدك على تحسين الذاكرة بنسبة 290% بأسلوب مدعوم علمياً، مما يسهل عليك استرجاع المعلومات خلال الامتحانات.

edumerge

edumerge

edumerge.com

تطبيق إيديوميرج يوفر حلاً موحدًا للمؤسسات التعليمية للتواصل الفوري وإدارة الفصول الدراسية وعمليات الإدارة.

Emeritus

Emeritus

emeritus.org

تطبيق إيميريتوس يتيح الوصول إلى دورات تعليمية عالية الجودة من جامعات مرموقة، مع التركيز على المهارات المهنية والتطوير التنفيذي.

Uteach

Uteach

uteach.io

يوتيتش هو منصة تعليمية لإنشاء مواقع تدريس مخصصة وإدارة المحتوى التعليمي، مع أدوات لتحسين تجربة التعلم ومراقبة تقدم الطلاب.

Wooflash

Wooflash

wooflash.com

تطبيق Wooflash يتيح إنشاء دورات تعليمية تفاعلية مخصصة، مع إمكانية استخدام أساليب متعددة للتقييم وتحليل نتائج الطلاب.

WISE

WISE

wise.live

تطبيق وايز منصة لتعليم وتدريب عبر الإنترنت، يساعد في جدولة الدروس، توجيه التذكيرات وإصدار الفواتير، مع ميزات لإدارة المعلمين والتقارير.

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

Pathwright منصة لتصميم وإدارة الدورات التعليمية، تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى تعليمي وتنظيم التجارب التعليمية بشكل فعال.

Zenler

Zenler

newzenler.com

Zenler هي منصة شاملة لإنشاء وإدارة وتسويق الدورات الإلكترونية، تقدم أدوات لتخصيص المحتوى وتحليل الأداء بدون الحاجة لمطورين أو مصممين.

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