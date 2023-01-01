WebCatalog
Literacy Hub

Literacy Hub

lithub.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Literacy Hub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المركز الأدبي مبدأ منظم في خدمة الثقافة الأدبية، ومصدر يومي وحيد وموثوق لكل أخبار وأفكار وثراء الحياة الأدبية المعاصرة. هناك محتوى أدبي رائع على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، لكنه متناثر، ويضيع بسهولة. بمساعدة شركائها - الناشرين الكبار والصغار، والمجلات والمكتبات والمؤسسات غير الربحية - يعد Lit Hub مكانًا يمكن للقراء العودة إليه كل يوم لكتابة ذكية وممتعة ومسلية حول كل ما يتعلق بالكتب.

الموقع الإلكتروني: lithub.com

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