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Linguix

Linguix

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: linguix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Linguix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك العثور على المشكلات الإملائية والنحوية في كتابتك والقضاء عليها في أي مكان على الويب بمساعدة الخوارزمية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

الموقع الإلكتروني: linguix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Linguix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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