بدائل - Lightcast

Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Metaview
metaview.ai
تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow هو منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها، تقدم أدوات مجانية لمساعدة الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية وتتبع طلباتهم.
BetterUp
betterup.com
BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.
InterviewAI
interviewai.io
تطبيق InterviewAI يساعد في تحسين عملية المقابلات من خلال توليد أسئلة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان مقابلات أكثر كفاءة.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
SeekOut
seekout.com
SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Kahuna
joinkahuna.com
تطبيق كاهونا يتيح لك بيع اشتراكات لاستشاراتك بمساعدة AI مخصص بناءً على خبرتك ومعرفتك الخاصة.
Gem
gem.com
تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow هو تطبيق يعمل على أتمتة عملية التوظيف من خلال إرسال رسائل إلى المرشحين واتباع خطوات بعد ذلك، مما يسهل العثور على المرشحين المناسبين.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
Instahyre
instahyre.com
تطبيق Instahyre يوفر منصة للبحث عن وظائف في الشركات الكبرى، مما يسهل على المرشحين التقديم والتواصل مع أصحاب العمل.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.
Wilco
trywilco.com
تطبيق Wilco يسهل عملية onboarding للعميل من خلال تحديات عملية تفاعلية، مما يساعده على التعرف على المنتج وزيادة رضا العملاء.
Harver
harver.com
Haver هو حل لتوظيف المرشحين بشكل فعال من خلال تقييمات متعددة، مثل اختبارات المهارات والمقابلات الافتراضية، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل.
Phenom
phenom.com
Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Juno Journey
junojourney.com
جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.
Eightfold AI
eightfold.ai
تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.
Cinode
cinode.com
Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.
Censia
censia.com
Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.
Pulsifi
pulsifi.me
تساعد تطبيق Pulsifi المنظمات في تقييم وتطوير المرشحين باستخدام التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي لفهم المهارات والسمات بشكل شامل.
BrightHire
brighthire.com
BrightHire هي منصة لتحسين عملية التوظيف، تقدم نسخ آلي لمقابلات الفيديو وتحليل استجابات المرشحين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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