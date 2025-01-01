بدائل - Lightcast

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft هو تطبيق يوفر تجارب تعليمية شاملة لمساعدة المؤسسات والموظفين في تطوير المهارات وتحسين الأداء بشكل مستمر.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Metaview

Metaview

metaview.ai

تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow هو منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها، تقدم أدوات مجانية لمساعدة الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية وتتبع طلباتهم.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp هو منصة تدعم النمو الشخصي والمهني من خلال أدوات التدريب المخصصة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai هو تطبيق إدارة قوية للموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وتطوير المواهب وإدارة الأهداف.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

تطبيق InterviewAI يساعد في تحسين عملية المقابلات من خلال توليد أسئلة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان مقابلات أكثر كفاءة.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut هو تطبيق يساعد المؤسسات في جذب وتوظيف وإدارة المواهب باستخدام البيانات وتحليل الذكاء الاصطناعي.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

Kahuna

Kahuna

joinkahuna.com

تطبيق كاهونا يتيح لك بيع اشتراكات لاستشاراتك بمساعدة AI مخصص بناءً على خبرتك ومعرفتك الخاصة.

Gem

Gem

gem.com

تطبيق جيم هو منصة توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الفرق في التوظيف على زيادة الإنتاجية وتوظيف أسرع. يتكامل مع أنظمة إدارة المتقدمين.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow هو تطبيق يعمل على أتمتة عملية التوظيف من خلال إرسال رسائل إلى المرشحين واتباع خطوات بعد ذلك، مما يسهل العثور على المرشحين المناسبين.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

تطبيق Instahyre يوفر منصة للبحث عن وظائف في الشركات الكبرى، مما يسهل على المرشحين التقديم والتواصل مع أصحاب العمل.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وتتبع المتقدمين وإدارة الموارد البشرية، تهدف لتحسين عمليات التوظيف وتحليل البيانات.

Wilco

Wilco

trywilco.com

تطبيق Wilco يسهل عملية onboarding للعميل من خلال تحديات عملية تفاعلية، مما يساعده على التعرف على المنتج وزيادة رضا العملاء.

Harver

Harver

harver.com

Haver هو حل لتوظيف المرشحين بشكل فعال من خلال تقييمات متعددة، مثل اختبارات المهارات والمقابلات الافتراضية، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

جونو جيرني هو منصة تطوير موظفين مخصصة توفر أدوات لجذب الموظفين وتمكينهم من النمو المهني خلال دورة حياتهم.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

تطبيق ثمانية أضعاف الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات في إدارة المواهب من خلال التوظيف والاحتفاظ والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher هو أداة تجنيد قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على المرشحين غير النشطين وتحسين تجربة التوظيف وتعزيز التنوع في العملية.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode هي منصة لإدارة الشبكات المهنية والمواهب، تساعد المستخدمين في تتبع المهارات والشهادات والتعاون في المشاريع.

Censia

Censia

censia.com

Censia هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المواهب، ويقدم تحليلات لتقييم المرشحين وتحديد فجوات المهارات.

Pulsifi

Pulsifi

pulsifi.me

تساعد تطبيق Pulsifi المنظمات في تقييم وتطوير المرشحين باستخدام التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي لفهم المهارات والسمات بشكل شامل.

BrightHire

BrightHire

brighthire.com

BrightHire هي منصة لتحسين عملية التوظيف، تقدم نسخ آلي لمقابلات الفيديو وتحليل استجابات المرشحين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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