Leaf Shave

موطن ماكينة الحلاقة الآمنة ذات الرأس المحوري، The Leaf. أسهل طريقة للاستبدال من شفرات الحلاقة البلاستيكية إلى الحلاقة المعدنية القابلة لإعادة التدوير بالكامل.

الموقع الإلكتروني: leafshave.com

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