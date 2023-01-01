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Komoot

Komoot

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الموقع الإلكتروني: komoot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Komoot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مهما كانت رياضتك، فإن كوموت يحتوي على أفضل الطرق في منطقتك، وكل ما يجب مشاهدته، وأفضل تقنيات التخطيط في العالم، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والخرائط غير المتصلة بالإنترنت والمزيد!

الموقع الإلكتروني: komoot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Komoot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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