بدائل - Immersive Labs

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

تطبيق Physics Wallah يوفر موارد تعليمية شاملة للطلاب، بما في ذلك محاضرات، ملاحظات، تقييمات، ودروس تفاعلية للتحضير للامتحانات.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera هو تطبيق تعليمي يقدم دورات عبر الإنترنت من جامعات عالمية في مجالات متعددة، مما يتيح للمتعلمين الدراسة في أي وقت ومن أي مكان.

Testbook

Testbook

testbook.com

تطبيق Testbook يساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات التنافسية مثل SSC و UPSC من خلال اختبارات وهمية ومواد دراسية تفاعلية.

edX

edX

edx.org

تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

أكاديمية خان هي منصة تعليمية تقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت في مواضيع متنوعة، مع تمارين تفاعلية وموارد لدعم المتعلمين.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت لتعليم مهارات البرمجة وعلوم الكمبيوتر، يوفر دورات تفاعلية في عدة لغات برمجة.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.

Programiz

Programiz

programiz.pro

برنامج Programiz هو منصة تعليمية للبرمجة تقدم موارد ودروس عملية للمبتدئين والمحترفين في لغات برمجة متعددة.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant هو تطبيق تعليمي يتيح للمستخدمين استكشاف الرياضيات والعلوم والبرمجة من خلال محتوى تفاعلي وألعاب وتمارين لحل المشكلات.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.

Preply

Preply

preply.com

تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning هي منصة تعلم رقمية تحتوي على محتوى متنوع من كتب وفيديوهات ودورات تعليمية تدعم تطوير المهارات في التكنولوجيا والأعمال.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

Hack The Box

Hack The Box

hackthebox.com

Hack The Box هو تطبيق لممارسة وتحسين مهارات الأمن السيبراني من خلال تحديات ومحاكيات واقعية في مجالات الاختراق والقرصنة الأخلاقية.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimba هي منصة تفاعلية لتعليم الترميز، تجمع بين دروس الفيديو ومحرر التعليمات البرمجية، وتقدم دورات في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

Chegg

Chegg

chegg.com

Chegg هو تطبيق تعليمي يوفر خدمات مثل استئجار الكتب المدرسية، حلول للكتب، دروس خصوصية، وأدوات لمساعدة الطلاب في تعليمهم.

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

Intellipaat هو مزود تدريب مهني عبر الإنترنت في مجالات البيانات الكبيرة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

Educative

Educative

educative.io

Educative هو تطبيق تعليمي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات البرمجة من خلال بيئات تفاعلية وتجارب عملية.

Platzi

Platzi

platzi.com

Platzi هي منصة تعليمية تقدم دورات عبر الإنترنت في البرمجة، التصميم، التسويق، والأعمال لتلبي احتياجات سوق العمل في أمريكا اللاتينية.

Cybrary

Cybrary

cybrary.it

تقدم Cybrary تدريبًا شاملًا في الأمن السيبراني عبر دورات ومختبرات تفاعلية لمختلف المستويات، مع التركيز على التعلم العملي وتطوير المهارات.

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

يقدم تطبيق 365 Data Science دورات عبر الإنترنت في علوم البيانات وشهادات معترف بها، لتعليم تقنيات مثل Excel وPython وR وTableau.

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

تطبيق SkillUp يقدم موارد تعليمية واستراتيجيات مخصصة تنظم المناهج الدراسية المعتمدة على السحابة لتحسين تطور المؤسسات.

CFI

CFI

corporatefinanceinstitute.com

تطبيق CFI يوفر موارد تعليمية شاملة في التمويل والمصارف، بما في ذلك دورات وأدوات للنمذجة المالية ودعم اتخاذ القرار.

upGrad

upGrad

upgrad.com

تطبيق upGrad يقدم دورات تعليمية عبر الإنترنت وشهادات في مجالات مثل علوم البيانات والتسويق الرقمي بالتعاون مع جامعات عالمية.

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