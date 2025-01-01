بدائل - Immersive Labs

Physics Wallah
pw.live
تطبيق Physics Wallah يوفر موارد تعليمية شاملة للطلاب، بما في ذلك محاضرات، ملاحظات، تقييمات، ودروس تفاعلية للتحضير للامتحانات.
Coursera
coursera.org
Coursera هو تطبيق تعليمي يقدم دورات عبر الإنترنت من جامعات عالمية في مجالات متعددة، مما يتيح للمتعلمين الدراسة في أي وقت ومن أي مكان.
Testbook
testbook.com
تطبيق Testbook يساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات التنافسية مثل SSC و UPSC من خلال اختبارات وهمية ومواد دراسية تفاعلية.
edX
edx.org
تطبيق edX يوفر الوصول إلى 2000 دورة مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم، مع إمكانية اكتساب مهارات جديدة والحصول على شهادات.
Khan Academy
khanacademy.org
أكاديمية خان هي منصة تعليمية تقدم دروسًا مجانية عبر الإنترنت في مواضيع متنوعة، مع تمارين تفاعلية وموارد لدعم المتعلمين.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات لتطوير المهارات في مجالات متعددة مثل الأعمال والتكنولوجيا والإبداع.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت لتعليم مهارات البرمجة وعلوم الكمبيوتر، يوفر دورات تفاعلية في عدة لغات برمجة.
DataCamp
datacamp.com
Datacamp هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للمبتدئين والمحترفين، مع تمارين عملية وشهادات انتهاء.
HackerRank
hackerrank.com
Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.
Udemy Business
business.udemy.com
تساعد تطبيقات Udemy Business الشركات في تطوير مهارات الموظفين من خلال تقديم محتوى تعليمي متنوع ودورات تدريبية في مجالات مختلفة.
Programiz
programiz.pro
برنامج Programiz هو منصة تعليمية للبرمجة تقدم موارد ودروس عملية للمبتدئين والمحترفين في لغات برمجة متعددة.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant هو تطبيق تعليمي يتيح للمستخدمين استكشاف الرياضيات والعلوم والبرمجة من خلال محتوى تفاعلي وألعاب وتمارين لحل المشكلات.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare هو تطبيق تعليمي عبر الإنترنت يقدم دورات في مجالات الإبداع مثل التصميم والتصوير، حيث يسهل التعلم الذاتي وتطبيق المهارات من خلال المشاريع.
Preply
preply.com
تقدم تطبيق Preply دروسًا فردية عبر الإنترنت مع معلمين محترفين في لغات متعددة، مما يتيح للموظفين تحسين مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning هي منصة تعلم رقمية تحتوي على محتوى متنوع من كتب وفيديوهات ودورات تعليمية تدعم تطوير المهارات في التكنولوجيا والأعمال.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight هي منصة تعليمية تقدم دورات لتطوير المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.
Hack The Box
hackthebox.com
Hack The Box هو تطبيق لممارسة وتحسين مهارات الأمن السيبراني من خلال تحديات ومحاكيات واقعية في مجالات الاختراق والقرصنة الأخلاقية.
Udacity
udacity.com
Udacity هو تطبيق تعليمي يقدم دورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويهدف لتزويد المستخدمين بمهارات عملية.
BYJU'S
byjus.com
تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba هي منصة تفاعلية لتعليم الترميز، تجمع بين دروس الفيديو ومحرر التعليمات البرمجية، وتقدم دورات في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي.
Grok Academy
groklearning.com
تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.
Chegg
chegg.com
Chegg هو تطبيق تعليمي يوفر خدمات مثل استئجار الكتب المدرسية، حلول للكتب، دروس خصوصية، وأدوات لمساعدة الطلاب في تعليمهم.
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat هو مزود تدريب مهني عبر الإنترنت في مجالات البيانات الكبيرة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
Educative
educative.io
Educative هو تطبيق تعليمي يساعد المستخدمين على تطوير مهارات البرمجة من خلال بيئات تفاعلية وتجارب عملية.
Platzi
platzi.com
Platzi هي منصة تعليمية تقدم دورات عبر الإنترنت في البرمجة، التصميم، التسويق، والأعمال لتلبي احتياجات سوق العمل في أمريكا اللاتينية.
Cybrary
cybrary.it
تقدم Cybrary تدريبًا شاملًا في الأمن السيبراني عبر دورات ومختبرات تفاعلية لمختلف المستويات، مع التركيز على التعلم العملي وتطوير المهارات.
365 Data Science
365datascience.com
يقدم تطبيق 365 Data Science دورات عبر الإنترنت في علوم البيانات وشهادات معترف بها، لتعليم تقنيات مثل Excel وPython وR وTableau.
SkillUp
simplilearn.com
تطبيق SkillUp يقدم موارد تعليمية واستراتيجيات مخصصة تنظم المناهج الدراسية المعتمدة على السحابة لتحسين تطور المؤسسات.
CFI
corporatefinanceinstitute.com
تطبيق CFI يوفر موارد تعليمية شاملة في التمويل والمصارف، بما في ذلك دورات وأدوات للنمذجة المالية ودعم اتخاذ القرار.
upGrad
upgrad.com
تطبيق upGrad يقدم دورات تعليمية عبر الإنترنت وشهادات في مجالات مثل علوم البيانات والتسويق الرقمي بالتعاون مع جامعات عالمية.
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