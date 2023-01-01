GETTR هي منصة جديدة تمامًا لوسائل التواصل الاجتماعي تأسست على مبادئ حرية التعبير والفكر المستقل ورفض الرقابة السياسية و"ثقافة الإلغاء". بفضل التكنولوجيا الأفضل في فئتها، هدفنا هو إنشاء سوق للأفكار من أجل مشاركة الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

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