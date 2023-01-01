Funimation Global Group، LLC هي شركة ترفيه أمريكية متخصصة في دبلجة وتوزيع وسائل الإعلام في شرق آسيا، وأبرزها الرسوم المتحركة اليابانية. تأسست الشركة على يد الجنرال فوكوناجا وزوجته سيندي، بتمويل من دانييل كوكانوغر وعائلته، الذين أصبحوا مستثمرين في الشركة. يقع مقر شركة Funimation في فلاور ماوند بولاية تكساس، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الرسوم المتحركة وغيرها من الممتلكات الترفيهية الأجنبية في أمريكا الشمالية. لقد قامت بترخيص سلسلة مشهورة، مثل Dragon Ball، One Piece، Yu Yu Hakusho، My Hero Academia، Attack on Titan، Fairy Tail، Black Clover، Fruits Basket، Assassination Classroom، Cowboy Bebop، Tokyo Ghoul، وCode Geass وغيرها الكثير. . استحوذت شركة Navarre Corporation على شركة Funimation في 11 مايو 2005؛ في أبريل 2011، باعت Navarre شركة Funimation لمجموعة من المستثمرين من بينهم Fukunaga مقابل 24 مليون دولار. من عام 2017 إلى عام 2019، امتلكت شركة Sony Pictures Entertainment (عبر تلفزيون Sony Pictures Television) حصة 95٪ في الشركة، ومنذ عام 2019، تدير شركة Sony Group Corporation الشركة من خلال مشروع مشترك بين اثنتين من وحداتها: Sony Pictures Entertainment (عبر Sony Pictures تلفزيون) و Sony Music Entertainment Japan (عبر Aniplex).

الموقع الإلكتروني: funimation.com

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