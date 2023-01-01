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Freenom

Freenom

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الموقع الإلكتروني: freenom.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Freenom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Freenom هو المزود الأول والوحيد للنطاق المجاني في العالم. مهمتنا هي جلب الناس إلى الإنترنت ومساعدة البلدان على تطوير اقتصادها الرقمي."

الموقع الإلكتروني: freenom.com

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