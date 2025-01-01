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Drupal هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يساعد في إنشاء وإدارة مواقع الويب بمختلف أنواعها، مع ميزات تخصيص ومرونة عالية.

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دروبال هو برنامج لإدارة المحتوى. يتم استخدامه لإنشاء العديد من مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدمها كل يوم. يتمتع دروبال بميزات قياسية رائعة، مثل سهولة تأليف المحتوى والأداء الموثوق والأمان الممتاز. ولكن ما يميزها هو مرونتها. الوحدة هي أحد مبادئها الأساسية. تساعدك أدواته على إنشاء محتوى منظم ومتعدد الاستخدامات تحتاجه تجارب الويب الديناميكية. إنه أيضًا خيار رائع لإنشاء أطر عمل رقمية متكاملة. يمكنك تمديده مع أي واحد أو عدة آلاف من الوظائف الإضافية. تعمل الوحدات على توسيع وظائف دروبال. تتيح لك السمات تخصيص العرض التقديمي للمحتوى الخاص بك. التوزيعات عبارة عن حزم Drupal معبأة يمكنك استخدامها كمجموعات بداية. قم بمزج هذه المكونات ومطابقتها لتعزيز قدرات دروبال الأساسية. أو قم بدمج Drupal مع الخدمات الخارجية والتطبيقات الأخرى في البنية التحتية الخاصة بك. لا يوجد برنامج آخر لإدارة المحتوى يتمتع بهذه القوة والقابلية للتطوير. مشروع دروبال هو برنامج مفتوح المصدر. يمكن لأي شخص تنزيله واستخدامه والعمل عليه ومشاركته مع الآخرين. إنها مبنية على مبادئ مثل التعاون والعولمة والابتكار. يتم توزيعه بموجب شروط رخصة جنو العامة (GPL). لا توجد رسوم ترخيص، على الإطلاق. سيكون دروبال مجانيًا دائمًا.

Drupal هو نظام قوي لإدارة المحتوى مفتوح المصدر (CMS) مصمم لمساعدة المستخدمين على بناء وإدارة مواقع الويب بكفاءة. يوفر مجموعة أدوات شاملة لإنشاء وتخصيص وصيانة أنواع مختلفة من مواقع الويب ، من المدونات الصغيرة إلى بوابات المؤسسات الكبيرة. تضمن قابلية التوسع في Drupal أن تنمو مواقع الويب بسلاسة مع زيادة متطلبات حركة المرور أو المحتوى ، والحفاظ على الأداء الأمثل.

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في دروبال في مرونتها ، حيث تقدم آلاف الوحدات النمطية والمواضيع التي تتيح للمستخدمين تخصيص مظهر موقع الويب الخاص بهم ووظائفه لتلبية الاحتياجات المحددة. يمكن للمطورين أيضًا إنشاء وحدات مخصصة لإضافة ميزات فريدة ، مما يجعل Drupal خيارًا متعدد الاستخدامات للشركات التي تبحث عن حلول مخصصة.

في الآونة الأخيرة ، تم تقديم Drupal CMS ، مما يعزز إمكانية الوصول إلى المنصة وسهولة الاستخدام. إنه يوفر عمليات إعداد موقع مبسطة باستخدام "وصفات" معبأة مسبقًا لحالات الاستخدام الشائعة ، مثل المدونات ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع الأخبار. يتم تحديث واجهة المسؤول لتحسين قابلية الاستخدام ، وميزات مثل التحديثات التلقائية والأدوات التي تعمل بالنيابة تبسيط إدارة الموقع وإنشاء المحتوى. يهدف هذا التطور إلى جعل Drupal أكثر سهولة للمستخدمين الفنيين وغير التقنيين ، مما يوفر تجربة قوية ولكنها سهلة الاستخدام.

تم إنشاء هذا الوصف بواسطة الذكاء الاصطناعي (الذكاء الصناعي). يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتكب أخطاء. تحقق من المعلومات المهمة.

الفئات:
Software Development
برامج إدارة محتوى الويب
برامج إدارة الترجمة

الموقع الإلكتروني: drupal.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Drupal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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