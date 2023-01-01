Distill
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الموقع الإلكتروني: distill.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Distill على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تتبع مواقع الويب والصفحات للتغييرات. احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني وإشعارات الدفع وتنبيهات الركود/الخلاف بشأن التغييرات.
الموقع الإلكتروني: distill.io
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