WebCatalog
Decathlon Switzerland

Decathlon Switzerland

decathlon.ch

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decathlon Switzerland على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من 100 رياضة يمكنك اكتشافها على موقع decathlon.ch، المزود الرائد للمعدات الرياضية في سويسرا. ✓ توصيل مجاني* لآلاف المنتجات. بالإضافة إلى 100 رياضة يمكنك اكتشافها على decathlon.ch، المورد الرئيسي للمعدات الرياضية في سويسرا. ✓Livraison Offerte* على ملييرات المنتجات.

الموقع الإلكتروني: decathlon.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decathlon Switzerland. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jumia Food Tunisie

Jumia Food Tunisie

food.jumia.com.tn

The Bradery

The Bradery

thebradery.com

Decathlon Maroc

Decathlon Maroc

decathlon.ma

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Amazon France

Amazon France

amazon.fr

Decathlon Algérie

Decathlon Algérie

decathlon.com.dz

Picard

Picard

picard.fr

Yves Rocher

Yves Rocher

yves-rocher.fr

Castorama

Castorama

castorama.fr

Magazana

Magazana

magazana.com

Brico Privé

Brico Privé

bricoprive.com

Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية