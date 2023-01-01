WebCatalog
Daraz Pakistan

Daraz Pakistan

daraz.pk

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daraz Pakistan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل متجر تسوق عبر الإنترنت في باكستان يضم أكثر من 15 مليون منتج بخصومات مدوية في كراتشي ✓ لاهور ✓ إسلام أباد ✓ في جميع أنحاء باكستان مع الدفع عند التسليم (COD). اختر الهواتف المحمولة والأجهزة والملابس وإكسسوارات الموضة المفضلة لديك من خلال عروض مذهلة متاحة حصريًا على Daraz.pk.

الموقع الإلكتروني: daraz.pk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daraz Pakistan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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