تعد شركة Consolidated Edison, Inc.، والمعروفة باسم Con Edison أو ConEd، واحدة من أكبر شركات الطاقة المملوكة للمستثمرين في الولايات المتحدة، مع ما يقرب من 12 مليار دولار من الإيرادات السنوية اعتبارًا من عام 2017، وأكثر من 62 مليار دولار من الأصول.

الموقع الإلكتروني: coned.com

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