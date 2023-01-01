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BunnyCDN

BunnyCDN

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الموقع الإلكتروني: bunny.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BunnyCDN على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bunny.net عبارة عن منصة بسيطة ولكنها قوية لتوصيل المحتوى، وتقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.

الموقع الإلكتروني: bunny.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BunnyCDN. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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