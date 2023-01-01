BOAST Groupware هي منصة برمجيات الأعمال الوحيدة التي توفر 15 وحدة متكاملة تمامًا، مع تسجيل دخول واحد، والتي تتكامل أيضًا مع تطبيقاتك الحالية وبالتالي توفر حلاً شاملاً وسهل الاستخدام. تتضمن وحدات BOAST ما يلي: النفقات، والتدريب، والمستندات، والمشاريع، والتذاكر/الحالات، وإدارة الأصول، والمؤتمرات، والجداول الزمنية، وإدارة علاقات العملاء، وفرص المبيعات، والتقارير المخصصة، وسير العمل، وخزينة كلمات المرور، وجهات الاتصال، وكذلك تتبع الإجازة. BOAST يجعل العمل أسهل! دع BOAST يبسط عملك اليوم.

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