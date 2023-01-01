WebCatalog
BOAST Groupware

BOAST Groupware

boastgw.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BOAST Groupware على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BOAST Groupware هي منصة برمجيات الأعمال الوحيدة التي توفر 15 وحدة متكاملة تمامًا، مع تسجيل دخول واحد، والتي تتكامل أيضًا مع تطبيقاتك الحالية وبالتالي توفر حلاً شاملاً وسهل الاستخدام. تتضمن وحدات BOAST ما يلي: النفقات، والتدريب، والمستندات، والمشاريع، والتذاكر/الحالات، وإدارة الأصول، والمؤتمرات، والجداول الزمنية، وإدارة علاقات العملاء، وفرص المبيعات، والتقارير المخصصة، وسير العمل، وخزينة كلمات المرور، وجهات الاتصال، وكذلك تتبع الإجازة. BOAST يجعل العمل أسهل! دع BOAST يبسط عملك اليوم.

الموقع الإلكتروني: boastgw.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BOAST Groupware. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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