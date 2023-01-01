WebCatalog
BitOnBay

BitOnBay

bitonbay.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BitOnBay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تبادل العملات المشفرة سريع وآمن

الموقع الإلكتروني: bitonbay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BitOnBay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Txbit

Txbit

txbit.io

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Coincasso

Coincasso

app.coincasso.com

P2PB2B

P2PB2B

p2pb2b.io

Binance

Binance

binance.com

Waves.Exchange

Waves.Exchange

waves.exchange

FTX.US

FTX.US

ftx.us

Dappgrid

Dappgrid

dappgrid.com

WazirX

WazirX

wazirx.com

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer

app.riamoneytransfer.com

Good Crypto

Good Crypto

app.goodcrypto.app

PDAX

PDAX

web.pdax.ph

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية