WebCatalog
Bidscale

Bidscale

bidscale.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bidscale على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bidscale هي الطريقة الأذكى والأسرع والأسهل لفتح الرؤى والانضمام إلى المحادثات لتأمين الميزة. تعمل حلول Bidscale على تسريع العقود الفيدرالية من خلال دمج عملية الاكتشاف إلى المنحة. بفضل المعلومات الأفضل والتعاون الأعمق وحلول التقديم، تعمل Bidscale على سد الفجوة بين الحكومة والصناعة.

الموقع الإلكتروني: bidscale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bidscale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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