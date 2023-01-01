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Azendoo

Azendoo

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الموقع الإلكتروني: azendoo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Azendoo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتطلب التعاون الجماعي الفعال، قبل كل شيء، أدوات جيدة. وفر يوم عمل واحد في الأسبوع من خلال تنظيم حياتك اليومية مع Azendoo.

الموقع الإلكتروني: azendoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Azendoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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