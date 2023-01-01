Apple Feedback Assistant

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أرسل لنا ملاحظاتك وأبلغ عن الأخطاء. تعد تعليقات المطورين أمرًا حيويًا لتحسين نظام Apple البيئي. مع توفر Feedback Assistant على أجهزة iPhone وiPad وMac والويب، من السهل الإبلاغ عن المشكلات التي تواجهها وطلب تحسينات على واجهات برمجة التطبيقات والأدوات والخدمات

الموقع الإلكتروني: feedbackassistant.apple.com

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