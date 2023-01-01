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Apple Feedback Assistant

Apple Feedback Assistant

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الموقع الإلكتروني: feedbackassistant.apple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apple Feedback Assistant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرسل لنا ملاحظاتك وأبلغ عن الأخطاء. تعد تعليقات المطورين أمرًا حيويًا لتحسين نظام Apple البيئي. مع توفر Feedback Assistant على أجهزة iPhone وiPad وMac والويب، من السهل الإبلاغ عن المشكلات التي تواجهها وطلب تحسينات على واجهات برمجة التطبيقات والأدوات والخدمات

الموقع الإلكتروني: feedbackassistant.apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apple Feedback Assistant. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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