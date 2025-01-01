بدائل - Searchie

Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
HackerRank
hackerrank.com
Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.
Metaview
metaview.ai
تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.
Codility
codility.com
Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla هو تطبيق يتيح تقييم مهارات المتقدمين للوظائف من خلال اختبارات متنوعة، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
Canditech
canditech.io
تطبيق Canditech يسهل تقييم المهارات الفنية والشخصية للمرشحين عبر اختبارات محاكاة وظيفية مع تركيز على منع الغش.
Mettl
mettl.com
METTL هو تطبيق لتقييم المهارات التقنية والناعمة للمرشحين، يدعم عمليات التوظيف والتعلم والتطوير عبر اختبارات متنوعة.
Filtered
filtered.ai
تطبيق Filtered يسهّل عملية التوظيف من خلال محاكاة وظائف مخصصة وتقييم تلقائي للمواهب التقنية لتحديد المرشحين المؤهلين بشكل أكثر فعالية.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Interviewer.AI
interviewer.ai
تطبيق Interviewer.AI يتيح إجراء مقابلات فيديو تلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل تقييم المرشحين وتبسيط عملية التوظيف.
Hireflix
hireflix.com
Hireflix هو منصة للمقابلات عبر الفيديو بأسلوب أحادي الاتجاه، تسمح بإجراء مقابلات مرشحين بسرعة وسهولة، وتوفر تجربة مرشح ممتازة.
Vocal Video
vocalvideo.com
تطبيق Vocal Video يساعد في جمع وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو الشهادات بسهولة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في التسويق والتواصل الداخلي.
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire منصة مقابلة فيديو تسهل عملية التوظيف عبر مجموعة من الميزات، بما في ذلك المقابلات ذات الاتجاه الواحد والأدوات التعاونية.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.
Phonic
phonic.ai
تطبيق Phonic يمكن المستخدمين من إجراء استطلاعات من خلال استجابات صوتية وفيديو، مما يتيح جمع آراء مفصلة بشكل أسرع وتحليل المشاعر بشكل فعال.
Harver
harver.com
Haver هو حل لتوظيف المرشحين بشكل فعال من خلال تقييمات متعددة، مثل اختبارات المهارات والمقابلات الافتراضية، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل.
Willo
willo.video
تطبيق Willo يمنح الشركات منصة لإجراء مقابلات فيديو مع المرشحين بشكل فعال وسريع، مع توفير الدعم على مدار الساعة وبدون رسوم أو عقود.
Jobvite
jobvite.com
Jobvite هي منصة توظيف تساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف من خلال تتبع الطلبات، المقابلات، وتحليل بيانات التوظيف.
RecRight
recright.com
RecRight هو أداة لتوظيف الفيديو تسهل عملية التوظيف من خلال إجراء مقابلات فيديو غير متزامنة وتقييم المرشحين بطريقة سلسة.
Screenify
screenify.ai
Screenify هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لعمل مقابلات صوتية/مرئية تفاعلية وأتوماتيكية لمساعدة الشركات في تقييم المرشحين.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.
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