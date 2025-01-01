بدائل - Searchie

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.

Metaview

Metaview

metaview.ai

تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.

Codility

Codility

codility.com

Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla هو تطبيق يتيح تقييم مهارات المتقدمين للوظائف من خلال اختبارات متنوعة، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.

Canditech

Canditech

canditech.io

تطبيق Canditech يسهل تقييم المهارات الفنية والشخصية للمرشحين عبر اختبارات محاكاة وظيفية مع تركيز على منع الغش.

Mettl

Mettl

mettl.com

METTL هو تطبيق لتقييم المهارات التقنية والناعمة للمرشحين، يدعم عمليات التوظيف والتعلم والتطوير عبر اختبارات متنوعة.

Filtered

Filtered

filtered.ai

تطبيق Filtered يسهّل عملية التوظيف من خلال محاكاة وظائف مخصصة وتقييم تلقائي للمواهب التقنية لتحديد المرشحين المؤهلين بشكل أكثر فعالية.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

تطبيق Interviewer.AI يتيح إجراء مقابلات فيديو تلقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل تقييم المرشحين وتبسيط عملية التوظيف.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix هو منصة للمقابلات عبر الفيديو بأسلوب أحادي الاتجاه، تسمح بإجراء مقابلات مرشحين بسرعة وسهولة، وتوفر تجربة مرشح ممتازة.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

تطبيق Vocal Video يساعد في جمع وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو الشهادات بسهولة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في التسويق والتواصل الداخلي.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire منصة مقابلة فيديو تسهل عملية التوظيف عبر مجموعة من الميزات، بما في ذلك المقابلات ذات الاتجاه الواحد والأدوات التعاونية.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

Phonic

Phonic

phonic.ai

تطبيق Phonic يمكن المستخدمين من إجراء استطلاعات من خلال استجابات صوتية وفيديو، مما يتيح جمع آراء مفصلة بشكل أسرع وتحليل المشاعر بشكل فعال.

Harver

Harver

harver.com

Haver هو حل لتوظيف المرشحين بشكل فعال من خلال تقييمات متعددة، مثل اختبارات المهارات والمقابلات الافتراضية، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل.

Willo

Willo

willo.video

تطبيق Willo يمنح الشركات منصة لإجراء مقابلات فيديو مع المرشحين بشكل فعال وسريع، مع توفير الدعم على مدار الساعة وبدون رسوم أو عقود.

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite هي منصة توظيف تساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف من خلال تتبع الطلبات، المقابلات، وتحليل بيانات التوظيف.

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight هو أداة لتوظيف الفيديو تسهل عملية التوظيف من خلال إجراء مقابلات فيديو غير متزامنة وتقييم المرشحين بطريقة سلسة.

Screenify

Screenify

screenify.ai

Screenify هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لعمل مقابلات صوتية/مرئية تفاعلية وأتوماتيكية لمساعدة الشركات في تقييم المرشحين.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.

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