WebCatalog
ALT

ALT

alt.xyz

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ALT على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البحث عبر الأسواق يتميز ALT بقوائم نشطة للبطاقات المصنفة من الأسواق الأكثر شهرة عبر الإنترنت، مما يجعل من السهل تصفح هواية بطاقات التداول بأكملها.

الموقع الإلكتروني: alt.xyz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ALT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FloatChecker

FloatChecker

floatchecker.com

thortful

thortful

thortful.com

Rentberry

Rentberry

rentberry.com

Looria

Looria

looria.com

eBay Canada

eBay Canada

ebay.ca

Mobbin

Mobbin

mobbin.com

Adcredo

Adcredo

adcredo.io

PocketOption

PocketOption

pocketoption.com

Startpage

Startpage

startpage.com

ForRent.com

ForRent.com

forrent.com

Yahoo Search

Yahoo Search


TradersYard

TradersYard

tradersyard.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية