Zombie Rush
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Zombie Rush 是一款 Roguelike 動作遊戲，您可以扮演不同的英雄，在殭屍浪潮中殺出一條血路！每個英雄都將自己的能力帶到戰場上，你可以使用殺死殭屍獲得的寶石來增強這些能力。配備自動槍械，你需要快速移動以避免受到任何傷害來領導戰鬥！當你繼續戰鬥時，你會變得更強大，發現新的福利，並增強你的特殊技能。你玩的越多，遊戲的挑戰性就越大，危險的殭屍也越來越多。考驗你的技巧和勇氣的時候到了！
網站： poki.com
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