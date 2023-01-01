Stickman Army: Team Battle
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《火柴人軍：團隊戰鬥》是一款由 Playtouch 製作的火柴人格鬥遊戲。這款火柴人遊戲是一款很酷的回合製遊戲，每個回合您都可以選擇增加軍隊規模、提高當前戰士的技能或使用額外的工具來擊敗敵人的火柴人。與敵人的火柴人軍隊作戰並試圖消滅他們的領袖。你擊敗的軍隊越多，你的火柴人就越有經驗，你的敵人就越強大。透過摧毀敵人的所有軍隊來完成遊戲。火柴人軍隊：團隊戰鬥是一款 HTML5 遊戲，您可以在桌面和行動裝置上的 Poki 上透過瀏覽器免費玩。 控制：火柴人軍：團隊戰鬥是一款回合製遊戲。輪到你時：- 使用滑鼠選擇是否要這樣做1) 增加你的軍隊2) 提高他們的技能/武器3) 使用特殊武器- 按下紅色按鈕啟動旋轉器，然後再次按下它停止，這樣你就可以查看您獲得的升級。 關於創作者： 火柴人軍：團隊戰鬥是由 Playtouch 創造的。他們也是其他《火柴人軍》和《火柴人戰鬥機》遊戲的創作者。
網站： poki.com
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