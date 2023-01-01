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Moto X3M 是一款線上自行車賽車遊戲。我們的目標是讓你的摩托車在充滿巨大移動障礙的關卡中比賽，你必須跳過或避開這些障礙物。您可以在空中翻轉以減少最後時間並獲得滿分。知道何時停止，或崩潰重生。盡量在盡可能短的時間內完成關卡。Moto X3M 於 2016 年首次以網頁 Flash 遊戲發行。後來由遊戲開發工作室 Madpuffers 移植為 html5 遊戲。 Moto X3M 是 Moto X3M 系列的第一個版本，該系列包括 Moto X3M Winter、Moto X3M 5 Pool Party 和最新的 Moto X3M Spooky Land。該系列遊戲也是我們摩托車遊戲類別中最受歡迎的遊戲之一。這就是您玩 Moto X3M 的方式： Moto X3M 共有 22 個不同的關卡可供玩。Moto X3M 系列的最新遊戲是 Moto X3M Spooky Land。這款遊戲於2019年10月發布。Moto X3M系列由Madpuffers於2016年開發。除了Moto X3M系列之外，他們還因其他遊戲而聞名。他們創造了《足球大師》和《籃球明星》等遊戲。每個級別最多可獲得 3 顆星。這些星星是基於時間的。下面您將找到提高您的時間的最佳技巧，也許可以從 1 星或 2 星提高到 3 星。控制您的速度。有時，最好降低速度以更快地完成關卡。掌握你的技巧和特技。進行前空翻和後空翻，可以節省半秒的時間。每次翻轉計算 0.5 秒，是的，它們相加。然而，有些技巧可能會減慢你的速度，所以請記住，額外的時間並不總是值得的。當您著地時，如果僅用後輪胎著地，您可以獲得輔助。越垂直越好，但太垂直可能會浪費你的時間。所以，試著找到完美的角度。有時，在你靜止不動後稍微推動一下可以節省你一些時間。同時按住油門踏板和煞車 (W+S) 或（向上箭頭 + 向下箭頭）。這些提升的完美時刻是當你必須等待一秒鐘才能繼續關卡時。當您按下 W、A、D 或向上、向下、向右鍵時，計時器啟動。有時你會在一開始就被掉下來，所以嘗試在正確的時刻按下按鍵，這樣計時器就會稍後開始。至少玩地圖幾次。記住在哪裡跳躍、降低速度或全速前進。並練習上面提到的所有提示和技巧。有些可能比其他人需要更多的技能和時間。享受提高您的 Moto X3M 時間的樂趣！您可以在 Poki 上免費在線玩 Moto X3M。 Poki 是最大的線上遊樂場。每個月都有超過 3000 萬玩家在 Poki 上線上玩遊戲。想發現更多精彩遊戲嗎？查看 Poki 主頁上的最新遊戲，或在我們的熱門遊戲頁面上開始您的發現。

網站： poki.com

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