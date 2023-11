Just Park It 12 是經典停車場系列的第十二部作品。駕駛一輛巨大的卡車穿過充滿障礙和交通擁堵的狹窄街道。穿過車流而不撞毀卡車,將車停在正確的位置,並完成所有精心設計的類似於現實生活場景的軌道。你能證明你最擅長停放車輛嗎? 玩法:在不失去所有生命值的情況下停放你的車輛。煞車 - 空白鍵 驅動器 - 箭頭鍵 關於創建者:Just Park It 12 由 Brain Software 創建。看看他們在 Poki: Fortride: Open World、Extreme Off Road Cars、Monster Truck Shadow Racer、2 Player City Racing、Extreme Off Road Cars 3: Cargo 和 Just Park It 11 上的其他遊戲。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Just Park It 12 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。