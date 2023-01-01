Just Park It 11 是經典停車場系列的第十一系列。駕駛一輛巨大的卡車穿過充滿障礙和交通擁堵的狹窄街道。通過交通而不撞毀卡車並將其停在正確的位置並完成所有精心設計的混亂軌道。你能證明你是真正的卡車司機嗎？在不失去所有生命值的情況下停放你的車輛。煞車 - 空白鍵 驅動器 - 箭頭鍵 Just Park It 11 由 Brain Software 創建。在 Poki 上查看他們的另一款遊戲 Extreme Off Road Cars 3: Cargo！

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