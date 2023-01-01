Deer Simulator
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您有沒有想過，作為十磅雄鹿或快速移動的母鹿在森林中漫步會是什麼樣子？在《鹿模擬器》中展示你的鹿角，在這款遊戲中，你可以像鹿一樣在世界上行走。不幸的是，你必須提防熊、狼和獵人，但你也可以找到一個伴侶，組成一個小鹿家庭，為你的後代讓森林變得美麗。透過咀嚼綠葉來增強自己和家人的力量。現實世界中有 60 多種鹿，其中有幾種在遊戲中都有體現。完成狂野的挑戰，賺取用於定制的金幣。用獨特的標記讓你的鹿像你想要的那樣漂亮。
網站： poki.com
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