Classic Minesweeper
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經典掃雷是由 Ravalmatic 創作的。你準備好迎接你作為排雷者的新職業了嗎？從一個簡單的小板開始，一旦你熟悉了機制，就轉向更堅硬的佈滿數十個地雷的板。您點擊的圖塊將顯示您目前與最近的礦井的距離，並附有數字。有了這些訊息，請仔細考慮您的行動，並儘量不要爆炸！您點擊的圖塊將顯示您當前與最近的礦井的距離。繼續點擊圖塊，直到清除板上的地雷。經典掃雷是由 Ravalmatic 創建的。在 Poki 上免費玩他們的其他遊戲：Merge Cakes、foot-chinko、Cricket Hero、Battleships Armada、Mafia Billiard Tricks 和籃球冠軍
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