Bullet League

Bulletleague IO 是一款新平台 IO 遊戲，您必須殺死所有敵人。拿起各種武器並收集石頭來建造障礙物和方塊，就像《要塞英雄》一樣！將你的對手炸上天堂！控制：移動 - A/S/DJump - 空間瞄準/射擊 - 滑鼠/點擊切換武器 - 1,2,3,4,5

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