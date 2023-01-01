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100 Metres Race

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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在百米賽跑中衝刺終點線！在這場奧運比賽中，您可以加入德國隊、美國隊或俄羅斯隊。您的第一場比賽在西雅圖舉行。然後，您可以前往舊金山、邁阿密和新奧爾良。在前往裡約之前完成美國的每場比賽！

網站： poki.com

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