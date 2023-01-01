替代項 - Zorbi
Google Keep
google.com
Google Keep 是 Google 開發的筆記服務。 Google Keep 於 2013 年 3 月 20 日推出，可在網路上使用，並提供適用於 Android 和 iOS 行動作業系統的行動應用程式。 Keep 提供了多種筆記工具，包括文字、清單、圖像和音訊。使用者可以設定提醒，該提醒與 Google Now 整合。可以使用光學字元辨識來提取圖像中的文本，並且可以轉錄語音記錄。此介面允許單列視圖或多列視圖。註釋可以用顏色編碼，並且可以應用標籤進行組織。後來的更新增加了固定筆記的功能，以及與其他 Keep 用戶即時協作處理筆記的功能。 Google Keep 收到的評價褒貶不一。 2...
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
iCloud Notes
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的「備忘錄」快速捕捉想法或保存重要或有趣的內容以供以後使用，然後在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的「備忘錄」應用程式中查看這些備忘錄。您也可以使用 iCloud.com 上的「備忘錄」來檢視和編輯您在「備忘錄」應用程式中建立的備忘錄。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用於自由格式資訊收集和多用戶協作的筆記程式。它收集用戶的筆記、繪圖、螢幕剪輯和音訊評論。可透過 Internet 或網路與其他 OneNote 使用者分享筆記。 在此之前，在 2019 版之前，OneNote 主要作為 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 現在透過 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的應用程式商店將 OneNote 版本作為免費的獨立應用程式進行分發。微軟也提供了基於 Web 的 OneNote 版本，作為 OneDrive 和 Office for web 的一部分；...
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
Notebook
zoho.com
跨裝置最漂亮的筆記應用程式。
Roam Research
roamresearch.com
與 Word 文件或項目符號清單一樣易於使用，並且與圖形資料庫一樣強大，可以找到、收集和連接相關想法。與其他人即時協作，或在本地儲存所有資料。
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面筆記應用程式。該應用程式載入速度快，使用戶能夠在桌面上使用類似於便利貼的視窗快速記筆記。 黏滯便箋起源於 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，並作為 Windows 側邊欄的小工具包含在 Windows Vista 中。據微軟稱，截至 2016 年 4 月，每月有 800 萬個黏滯便箋用戶。它內建於 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。
RemNote
remnote.com
用於思考和學習的一體化工具。當然，它是一個記筆記工具。但還有抽認卡、PDF、反向連結等 - 幫助您學習、保持條理和思考。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。Simplenote 有一個外部可存取的 API，允許編寫其他用戶端：macOS 儀表板小工具 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；在其他人中。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes 是一款美觀、直覺的跨平台筆記、寫作、清單、提醒和待辦事項應用程式。
Capacities
capacities.io
一個強大的筆記工具，可以幫助您整理思緒。
NotesHub
noteshub.app
完全跨平台、與供應商無關、基於 Markdown 的筆記應用程式
Notesnook
notesnook.com
最後，這是一個比 Evernote 更好的筆記替代品，它認真對待您的隱私，同步到無限的裝置（免費）並使筆記再次變得簡單。
Relanote
relanote.com
一個筆記工具，可以幫助您連接點。 Wiki 或經典層次結構，Relanote 適應您的創意工作流程
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin 是一款開源筆記應用程式。捕捉您的想法並從任何設備安全地存取它們。 Joplin Cloud 允許您跨裝置同步筆記。它還允許您發布筆記，並與您的朋友、家人或同事合作處理筆記本。
Notebase
notabase.io
Notabase 是一款功能強大且易於使用的筆記型應用程式。將您的想法聯繫在一起，更輕鬆地寫作。
NoteGenie
notegenie.ai
利用 NoteGenie 的智慧提升您的專業筆記記錄能力。 從社工和醫療專業人員到教育工作者和執法人員，NoteGenie 是各領域專業人士的終極伴侶。我們的人工智慧驅動平台可無縫增強臨床文件、簡化教育筆記並優化法律案例報告。體驗 NoteGenie 的變革性功能並提升您的筆記遊戲水平。今天就開啟高效文檔的未來！
Passfindr
passfindr.com
Passfindr 不僅僅是密碼管理器或書籤管理器。 Passfindr 將書籤重新定義為幾乎任何您想要的東西。如果您可以輸入它，Passfindr 可以儲存它、尋找它並加密它，也可以無法儲存它。 Passfindr 完全致力於可靠性和您的安全。 Passfindr 完全基於網絡，不需要任何漏洞，例如本機應用程式、下載的軟體、瀏覽器擴充功能、附加元件或外掛程式。 Passfindr 也不需要同步！每一次變更、每一次修改、每一個新條目都可以在所有裝置上立即使用。 Passfindr 是非選擇性的。它適用於任何裝置上的任何當前合理的瀏覽器、任何 Android 版本、Mac OS、iOS 或任何 ...