替代項 - Zoopsign
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國公司，允許組織管理電子協議。作為 DocuSign 協定雲的一部分，DocuSign 提供電子簽名，這是一種在不同裝置上進行電子簽名的方式。 DocuSign 聲稱在 180 多個國家/地區擁有超過 475,000 名客戶和數億用戶。 DocuSign 處理的簽名符合美國 ESIGN 法案和歐盟 eIDAS 法規，包括歐盟高級簽名和歐盟合格簽名。2018 年 4 月，DocuSign 申請首次公開發行。 IPO時，最大股東是創投公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
DocHub
dochub.com
線上簽署 PDF 文件、請求電子簽名並發送可重複使用的 PDF 範本。它是瀏覽器中的 PDF 編輯器，與 Google 和 Gmail 整合。立即免費註冊。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 Dropbox Sign）是發送、接收和管理具有法律約束力的電子簽名的最簡單方法。免費嘗試！
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一個功能豐富的 CLM 平台，可讓您簡化合約流程並以降低的成本實現大規模合規性。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
Formstack
formstack.com
透過強大的工作場所生產力工具，使您的組織能夠數位化和自動化工作流程。立即探索我們的工作流程自動化解決方案。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
Signaturely
signaturely.com
立即上傳文件並在幾分鐘內獲得合法簽名。 Signaturely是一款免費的電子簽名軟體，讓簽名變得超級簡單。
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
Practice Ignition
practiceignition.com
將提案、合約和付款全部發送到一個文件中 — 這是一種更快、更有效的管理客戶互動的方式。練習點火使其超級e
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad 的合約管理軟體是唯一能讓公司在幾分鐘內自行設計和部署任何類型或複雜性合約的解決方案。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式來完成業務，從具有法律約束力的電子簽名到安全的線上支付擷取和安全的線上信用卡授權擷取。全球數以千計的公司相信 Sertifi 能夠更快地完成業務、快速確認收入、增強安全性和合規性以及實現無紙化。
Eversign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 進行電子簽名。在全球範圍內合法有效，安全託管在瑞士。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己簽名或讓文件簽名。簡單、安全、具有法律約束力且免費。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
Concord
concordnow.com
Concord 是最簡單的合約管理平台，可用於協作、管理、設計和儲存協議。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是領先的供應商和合約生命週期管理平台 (VCLM)，適用於各種規模的公司。在單一解決方案中恢復可見度、控制、保障合規性並管理第三方風險。
Legislate
legislate.ai
Legislate 是一家成立於牛津的法律科技公司，讓非律師無需法律預算即可輕鬆安全地建立、管理和搜尋律師批准的合約。 Legislate 的合約管理軟體建立在專利知識圖譜技術的基礎上，使合約資料可大規模使用和搜尋。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗...
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。不再浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 E...
Signable
signable.co.uk
Signable 的電子簽名軟體可協助您在幾秒鐘內發送具有法律約束力且安全的線上文件。從今天開始使用電子簽名！
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
使用市場上最簡單、最實惠的合約管理軟體，節省時間、金錢和精力。
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Tradogram
tradogram.com
更好的採購管理方式 透過自訂採購訂單、請購單和詢價來自動化您的採購流程。在 Tradogram 上協商更好的交易、簡化批准並完成您的三向匹配。
Linksquares
linksquares.com
法律團隊依靠 LinkSquares 透過人工智慧驅動的合約管理軟體輕鬆起草、審查和執行協議。
RSign
rsign.com
對簽名者來說簡單意味著寄件者快樂。 RSign eSign 將文件和表單轉變為引導式、優雅時尚的電子簽名體驗。
Papernest
papernest.com
您的所有合約和訂閱。只需點擊幾下，非常簡單。 電、瓦斯、網路盒、行動套餐、家庭保險、書面報紙等。 👉 100%免費！只需點擊幾下，即可在一個空間集中、訂閱、切換和自由終止所有合約和訂閱。
Juro
juro.com
Juro 是一款一體化合約自動化軟體，可簡化法律合約的建立、執行和管理，為您的團隊提供支援。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。其公司總部位於伊利諾州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。2018 年 7 月 31 日，Do...
Signwell
signwell.com
SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
EZsign
ezsign.ca
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借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且...
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KON...
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供多種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
OKdokument
okdokument.com
適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
Dedoco
dedoco.com
探索 Dedoco 的可信任企業應用程式套件，從數位簽章和視訊簽章到表單和區塊鏈可驗證的憑證和憑證。
ZorroSign
zorrosign.com
您的業務安全確實岌岌可危。 當安全性成為關鍵任務時，您的企業需要安全的數位簽章、交易和文件。只有一個完整的解決方案是基於區塊鏈構建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It DownTM
WeSign
wesign.com
其他被視為有效的電子簽名類型 除了數位簽名和電子簽名之外，還有其他類型的電子簽名正在被廣泛接受。
Signmee
signmee.com
線上協議表格以加快簽署速度 線上表單產生器、郵件程序和電子簽名程序，為每個人提供收件匣
Autenti
autenti.com
Autenti 電子簽名是為公司提供的安全電子簽名。透過智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦在線上簽署合約和其他文件，節省時間和金錢。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且整合的合約簽署軟體更快完成交易 在一個統一平台上起草、發送和簽署合約。透過經過認證的數位簽章和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有協議。
DrySign
drysign.exelatech.com
透過 DrySign 數位簽章步入安全、永續的未來 DrySign 的線上數位簽章解決方案可讓您和您的客戶隨時隨地在任何裝置上上傳、簽署、共用和存檔文件。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。