替代項 - Zoho Writer
Google Docs
google.com
Google Docs 是一個文字處理器，作為 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括 Google Sheets 和 Google Slides，分別是電子表格和簡報程式。 Google 文件可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式使用。該應用程式與 Microsoft Office 文件格式相容。 該應用程式允許用戶在線上建立、查看和編輯文件，同時與其他用戶即時協作。使用者透過顯示更改的修訂歷史記錄來...
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用線上版本的 Microsoft Word 免費協作。將文件儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 開發的文字處理器。它於 1983 年 10 月 25 日首次發布，名稱為 Multi-Tool Word for Xenix 系統。隨後的版本後來為其他幾個平台編寫，包括運行DOS 的IBM PC（1983 年）、運行Classic Mac OS（1985 年）的Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS /2（1989 年）、Microsoft Wind...
iCloud Pages
icloud.com
Pages 是由 Apple Inc. 開發的文字處理器。它是 iWork 生產力套件的一部分，可在 macOS、iPadOS 和 iOS 作業系統上運行。它也可以在 iCloud 網路上使用。Pages 的第一個版本於 2005 年 1 月 11 日發布，一個月後發布。